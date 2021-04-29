Можно ли судить покойника? Уголовное дело Владимира Таушанкова показало: можно

Судья Андрей Минеев огласил постановление по делу Владимира Таушанкова буквально за 10 минут. Фото: Фото с видеозаписи Свердловского областного суда.

В среду в Свердловском областном суде поставили точку в резонансном уголовном деле Владимира Таушанкова. Поскольку подсудимый почти 11 месяцев покоится на кладбище, вместо приговора было оглашено постановление.

Без публики

Этот процесс шёл за закрытыми дверями, в зале 5 А, расположенном по соседству с тем, где с участием присяжных судили поджигателя Александра Понкратова, погубившего восемь человеческих жизней. Возле последнего в коридоре было людно, помимо множества потерпевших присутствовали журналисты. Возле же «пятёрочки» обычно стояли два-три человека: родные Владимира Таушанкова, их адвокат, представители потерпевших. Вели они себя тихо, ни с кем не общались: таково требование закрытых процессов.

Своё решение проводить разбирательство в закрытом режиме судья Андрей Минеев обосновал необходимостью соблюсти охраняемую законом медицинскую тайну. Действительно, в ходе расследования всесторонне изучалось состояние здоровья Владимира Таушанкова как до, так и в момент совершения им противоправных действий. А они имели место – это факт бесспорный. Негативную реакцию общественности вызвала операция по задержанию подозреваемого, в ходе которой он был застрелен.

События, которые разыгрались в районе ЖБИ в Екатеринбурге почти год назад, напоминали сцену из боевика. Вечером 31 мая молодой мужчина зашёл в магазин «Лео», стал рассматривать обои. Внезапно он схватил четыре рулона и бросился к выходу. Наперерез ему устремилась продавец, но мужчина толкнул её, а охраннику, кинувшемуся на помощь, пригрозил ножом и убежал.

За беглецом организовали погоню, из магазина позвонили в полицию. Там установили адрес и имя подозреваемого, отправили наряд. На требование открыть двери хозяин квартиры не отвечал. Через несколько часов прибыл отец Владимира Таушанкова. Когда сын впускал его, полицейские тоже попытались войти, но Владимир брызнул им в лицо из баллончика. В результате сотрудник уголовного розыска получил химический ожог глаз.

Прошло ещё несколько часов. Владимир Таушанков на уговоры не поддавался, что происходит в квартире и жив ли отец было непонятно. Вызвали подразделение СОБРа, дали команду. Бойцы прострелили замок, ворвались внутрь. Владимир Таушанков бросился навстречу, чем-то размахивая, собровцы открыли огонь.

Тайное осталось тайным

Следствие, как и суд, проводилось в закрытом режиме. Действия силовиков признали законными. Что касается Владимира Таушанкова, то его действия в ту ночь квалифицировали по трём статьям Уголовного кодекса РФ – разбой, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и применение насилия в отношении представителя власти. Это дело и рассматривал областной суд.

Многие недоумевают, как можно судить покойника?

– Уголовное дело в отношении Владимира Таушанкова можно было прекратить на стадии предварительного расследования, – говорит старший прокурор отдела государственных обвинителей Свердловской областной прокуратуры Илья Соколов, поддерживавший на процессе обвинение. – Обычно так и происходит. Однако родители Таушанкова возражали против этого. Они хотели, чтобы дело было доведено до суда.

На судебном разбирательстве мать и отец Владимира Таушанкова настаивали, так как рассчитывали, что будет дана оценка действиям силовиков. Но их ожидания не оправдались. Поскольку вины в действиях сотрудников правоохранительных органов следствие не нашло, они проходили по делу в качестве потерпевших или свидетелей. Имена бойцов СОБРа были скрыты за псевдонимами:

– Девяносто шесть две тысячи пять, девяносто шесть две тысячи двенадцать… – перечисляет судья Андрей Минеев.

Тайное так и не стало явным. Почему же мать и отец Владимира Таушанкова, его адвокат согласились всё-таки на то, чтобы дело в суде было прекращено?

– Давления на них никто не оказывал, – подчёркивает Илья Соколов. – Судья и адвокат объяснили им, что возможны два варианта завершения процесса. Дело в отношении их сына прекращается с согласия сторон. Или суд удаляется в совещательную комнату, исследует все представленные доказательства, показания участников процесса, мнения сторон и выносит опять же постановление о прекращении дела. Осудить умершего человека, назначить ему меры медицинского воздействия, как вы понимаете, нельзя.

Закон предписывает все решения, даже принятые в ходе закрытых судебных разбирательств, выносить открыто. Поэтому во время оглашения постановления перед широкой публикой была приоткрыта завеса над тайной, ради которой процесс сделали закрытым.

– Комиссии экспертов установили, что Владимир Таушанков страдал временным психическим расстройством, – зачитывает строки из постановление судья Андрей Минеев. – Он не мог осознавать фактическую опасность своих противоправных действий, руководить ими… Уголовное дело в отношении Владимира Таушанкова прекращено в связи с его смертью и с согласием на это его представителей.

Адвокат Алексей Бушмаков, который представлял интересы Владимира Таушанкова и его родителей, комментировать итоги необычного суда отказался.

– Если бы процесс был открытым, мне бы было что сказать, а так не могу, – заявил он журналисту «Облгазеты».

Остаётся добавить, что постановление суда, как пояснил судья Андрей Минеев, в течение десяти дней может быть обжаловано во Второй апелляционный суд, который расположен в Санкт-Петербурге. Сделают ли это мать и отец Владимира Таушанкова, будут ли обращаться в Европейский суд по правам человека, как обещали ранее, – пока неизвестно. «Облгазета» будет следить за дальнейшим развитием событий.

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