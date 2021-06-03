Участника "банды жучков" в Екатеринбурге отправят в колонию

Предполагается, что прослушка велась осенью 2019 года. Фото: Алексей Кунилов

Первый фигурант по делу о незаконной прослушке телефонных разговоров чиновников мэрии Екатеринбурга и бизнесменов получил 16 месяцев колонии. Такое решение вынес Кировский районный суд.

Согласно картотеке суда, он обвинялся по ч. 3 ст. 30 ("Покушение на преступление"), ч. 1 ст. 138 ("Нарушение тайны телефонных переговоров") и ч. 4 ст. 327 ("Подделка документов с целью скрыть другое преступление") УК РФ. При этом информация об обвиняемом и о решении суда скрыта.

Фото: из картотеки суда

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина стал первым осуждённым по "делу о прослушке". Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца и 15 дней в исправительной колонии строгого режима. По данным "Ъ-Урал", речь идёт о гражданине Зеленцове. Подсудимый якобы брал биллинг из базы данных одного из мобильных операторов и передавал информацию участникам организованной преступной группы. Собеседник "Коммерсанта" заявил, что решение о лишении свободы по ст. 138 УК РФ является прецедентом для области, до этого обвиняемых по этой статье приговаривали к условному сроку или штрафу.

В апреле "Областная газета" писала ещё о четырёх подозреваемых, которые могут быть причастны к слежке за политиками. Среди них - 22-летний Илья Шитиков и 27-летний Максим Шкуратов. Их арестовали по решению Ленинского районного суда Екатеринбурга. Правда, проходят они по другим уголовным делам. Кроме того, суд заключил под стражу Евгения Базанова. Четвёртый предполагаемый участник преступной группы – житель ХМАО – Югры Данил Рыков 1997 года рождения, – находится под стражей с прошлой осени.

Предполагается, что прослушка велась осенью 2019 года. Через год силовики задержали пять подозреваемых, у которых были изъяты распечатки телефонных переговоров чиновников. Было возбуждено уголовное дело по ч 1 ст. 138 УК РФ. Потерпевшими признаны руководитель свердловского Центра управления регионом Илья Захаров, ранее занимавший пост руководителя аппарата администрации Екатеринбурга, представитель губернатора Свердловской области в Екатеринбургской гордуме Анатолий Шарапов, её спикер Игорь Володин и совладелец компании "Мотив" Виталий Кочетков. Илья Захаров сообщил "ОГ", что его уже вызывали в СУ СК РФ по региону, где показывали фотографии обвиняемых. Однако люди на фото оказались ему не знакомыми.

3 июня 2021 года местные порталы сообщили об обысках по делу о прослушке в офисах четырёх управляющих компаний Екатеринбурга в Верх-Исетском и Орджоникидзевском районах. В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что не комментируют ситуацию. По данным источника "Ъ-Урал", в этих компаниях были трудоустроены фигуранты дела. УК ждут налоговые проверки и проверки обоснованности коммунальных тарифов.