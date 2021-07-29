Суд оштрафовал Google на 3 миллиона рублей за отказ локализовать данные пользователей в России

Google ранее получал штраф за отказ удалять запрещённую в РФ информацию. Фото: логотип Google.

Мировой суд в Москве назначил компании Google штраф в 3 млн рублей за отказ локализовать базы данных российских пользователей в России. Два других IT-гиганта - Facebook и Twitter - могут быть оштрафованы вслед за Google.

Отметим, что до этого Google получал штраф за отказ удалять запрещённую в РФ информацию.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства РФ в области персональных данных"), в отношении Googlе LLC назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мирового суда в Москве.

Ранее Роскомнадзор информировал, что такие компании как Facebook, Google и Twitter на 1 июля не локализовали базы данных российских пользователей на территории РФ. Google отказался исполнять требования закона, в связи с чем ведомство составило административный протокол в отношении американской компании. Сейчас ожидаются ответы от Facebook и Twitter.

Напомним, 1 июля 2021 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать в России свои представительства или филиалы. Норма распространяется на организации, аудитория которых превышает 500 тыс. человек в сутки.

В документе указано, что в случае невыполнения данного закона государство может принять в отношении компании санкции, включающие частичную или полную блокировку ресурса на территории страны. Один из самых громких прецедентов введения санкций в отношении зарубежных IT-компаний произошёл в марте 2021 года, когда Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России в целях защиты россиян от противоправного контента.