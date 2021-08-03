Суд удовлетворил ходатайство об УДО фотографа Дмитрия Лошагина

Если прокуратура не обжалует решение, фотограф выйдет на свободу через 10 дней. Фото: Павел Ворожцов

Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного за убийство супруги фотографа Дмитрия Лошагина. Его могут освободить условно-досрочно, если прокуратура не обжалует решение суда.

Надзорное ведомство в течение предусмотренных законом 10 дней изучит постановление суда на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования. Отметим, старший помощник прокурора Свердловской области по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в ходе судебного заседания возражал против удовлетворения ходатайства Лошагина. Он указал на то, что осужденный не признал вину в инкриминируемом ему преступлении, а также не принёс извинения потерпевшим.

Администрация исправительного учреждения также возражала против удовлетворения ходатайства. Фотограф отбывает наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы. Ему осталось пребывать в колонии два года четыре месяца и 29 дней, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Судебный акт в законную силу не вступил.

Напомним, Дмитрий Лошагин уже обращался с ходатайствами о замене реального заключения на условно-досрочное освобождение (УДО). Как писала «Областная газета», декабре 2019 года Свердловский областной суд отказал фотографу в УДО.

Через год Дмитрий Лошагин вновь подал ходатайство о смягчении наказания, но на свободе так и не оказался. В начале февраля 2021 года Свердловский облсуд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, отменив решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга об УДО для фотографа.

Фотограф Дмитрий Лошагин был осуждён за убийство жены в 2015 году. Сначала он отбывал срок в ИК №54 в Новой Ляле, затем его перевели в колонию №10 Екатеринбурга.