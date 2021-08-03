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Общество / Суды и криминал
3 августа 2021, 18:17

В Свердловской области в суд направили дело женщины, державшей полугодовалую дочь в шкафу

Фемида

Дело матери направили в суд. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области женщина, державшая свою дочь Полину в шкафу, предстанет перед судом. Её обвиняют в совершении преступлений по четырём статьям.

Ей предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости), п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, в отношении малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, а равно с издевательством и мучениями для потерпевшего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в конце апреля 2020 года обвиняемая родила у себя дома девочку. Её родство с ребёнком установлено вступившим в законную силу решением суда. С 29 апреля 2020 года по 7 октября 2020 года женщина не осуществляла уход за младенцем. Жительница Карпинска систематически не давала ребёнку воду и питание, а также надолго оставляла его одного в шкафу. Малышка подвергалась опасности перегревания, гипоксии, асфиксии и травмирования от падения посторонних предметов.

При обнаружении у дочки признаков болезни она умышленно не обращалась в больницу. В итоги девочка находилась в состоянии крайнего истощения. Ребёнка перевезли на лечение в Екатеринбург. Через несколько месяцев Полина оправилась и по медицинским показаниям была готова к выписке из больницы. Однако нормативно-правовых оснований передавать кому-либо ребёнка после выписки не было, поэтому малышка оставалась некоторое время в ОДКБ №1 в Екатеринбурге.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Карпинский городской суд Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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