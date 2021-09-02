В свердловский суд поступил иск о признании Сысертского хлебокомбината банкротом

Иск подал Торговый дом "Развитие". Фото: Владимир Мартьянов.

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о признании банкротом ООО "Сысертский хлебокомбинат". Заявителем выступил Торговый дом "Развитие".

Информация об этом опубликована в электронной картотеке Арбитражного суда. Другие подробностей дела пока неизвестны.

1 сентября "Областная газета" писала, что сотрудники ООО "Сысертский хлебокомбинат" массово обращаются в местный Центр занятости с вопросами об увольнении с производства, о постановке на учёт и выплатах задолженностей по зарплатам. Они сообщают, что хлебокомбинат готовится к закрытию.

В тот же день Следственное управление СКР по Свердловской области организовало проверку сообщений о том, что сотрудникам Сысертского хлебокомбината не выплачивают зарплаты. Некоторые работники не получали зарплату уже несколько месяцев.

В региональном минАПК заявили, что в последнее время у предприятия были проблемы с уплатой налогов, и руководство неоднократно вызывалось на межведомственные комиссии.

"Министерство предлагало предприятию господдержку в виде субсидий, которые в начале лета распределялись между хлебокомбинатами области. Но руководство сысертского предприятия не откликнулось на это предложение. По всей видимости, собственники приняли решение свернуть этот бизнес", - пояснили "ОГ".

В ведомстве отметили, что никакого дефицита хлебной продукции из-за закрытия хлебокомбината не будет. Освободившееся на рынке место займёт продукция других производителей.