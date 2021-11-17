Свердловский облсуд прекратил административное производство по делу Роскомнадзора в отношении "Облгазеты"

Постановление Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 18 августа было отменено, а дело по административному правонарушению прекращено. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловском областном суде состоялось рассмотрение постановления по делу об административном правонарушении в отношении заместителя главного редактора "Областной газеты" Владимира Васильева.Постановление Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 18 августа было отменено, а дело по административному правонарушению прекращено.

По решению суда, дело прекращено "в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых вынесено постановление".

Напомним, 21 мая 2021 года на сайте "Областной газеты" появилась заметка о том, что в Екатеринбурге почтили память академика Андрея Сахарова. Новость была сделана на основе материалов пресс-служб администрации Екатеринбурга и Уполномоченного по правам человека Свердловской области. В заметке упоминались представители екатеринбургского общества "Мемориал" (признанного иноагентом на территории РФ). В нашей заметке этой приписки не было, но имелась прямая ссылка: "как сообщили в пресс­-службе администрации Екатеринбурга".

Роскомнадзор возбудил два административных дела - в отношении редакции и должностного лица - за злоупотребление свободой массовой информации и распространение информации об иноагентах. По первому делу в июле 2021 года Кировский районный суд признал виновным Учреждение и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. По второму делу суд также признал Владимира Васильева виновным и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысяч рублей.

После этого "ОГ" подала жалобу в Свердловский областной суд на постановление судьи Кировского районного суда Екатеринбурга. Жалоба рассматривалась 23 сентября. Постановление суда первой инстанции в отношении редакции было отменено, производство по делу об административном правонарушении прекращено в виду недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление. Сейчас аналогичное решение о прекращении производства по делу об административном нарушении было принято в отношении Владимира Васильева.

Добавим, что в текущем году это была не единственная история "ОГ" и Роскомнадзра. С вечера 10 сентября до 14:41 11 сентября сайт OBLGAZETA.RU был заблокирован по распоряжению РКН за юмористическую публикацию четырёхлетней давности – от 9 ноября 2017 года. При этом публикация давно реабилитирована судом.

Доступ был восстановлен после того, как сайт был исключён из реестра запрещённых. Роскомнадзор заявил СМИ о непричастности к блокировке.