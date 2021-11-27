Суд арестовал на два месяца замдиректора шахты "Листвяжная" и двух инспекторов Ростехнадзора

Все арестованные отказались признавать вину в случившемся в шахте ЧП. Фото: Алексей Кунилов.

Центральный районный суд Кемерово на два месяца арестовал замдиректора шахты "Листвяжная" в Кузбассе Андрея Молостова, а также двух инспекторов Беловского отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. Все они отказались признавать вину в случившемся в шахте ЧП.

Как сообщает газета "Коммерсантъ", Андрею Молостову предъявлено обвинение в нарушении правил промышленной безопасности после аварии, которая привела к гибели 51 человека. Следствие требовало арестовать Молостова, так как он ранее он приобрёл билеты на Мальдивы. Замдиректора шахты объяснил это тем, что он собирался в плановый отпуск с семьёй.

Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров обвиняются в халатности. На суде инспекторы заявили, что они физически не могли вести постоянный контроль за состоянием шахты, так как приезжали туда с инспекцией 1-2 раза в месяц.

Напомним, 25 ноября в шахте "Листвяжная" на глубине 250 метров произошло задымление. В качестве предварительной причины ЧП назван выброс метана. В момент аварии в шахте находилось 285 горняков.

Утром 26 ноября сообщалось, что происшествие унесло жизни шести горноспасателей и 46 шахтёров. Однако позже стало известно, что один из считавшихся погибшим спасателей – 51-летний помощник командира взвода (МБЭР) ВГСВ №2 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ" Александр Заковряшин найден живым.

Траур по погибшим на шахте продлится три дня – 26, 27 и 28 ноября.

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