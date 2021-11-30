Суд в Москве сегодня огласит приговор экс-схимонаху Сергию

Вину в совершении инкриминируемых преступлений экс-схимонах Сергий не признаёт. Фото: Владимир Мартьянов.

Сегодня, 30 ноября, Измайловский суд Москвы огласит приговор бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову). Гособвинитель запросил для него 4 года колонии.

"Оглашение итогового судебного акта состоится 30 ноября в 14:00", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Государственный обвинитель - прокуратура - просит признать подсудимого виновным по пп. в, д ч. 3 ст. 110.1, ч. 3 ст. 148, ч. 1 ст. 330 УК РФ (склонение к самоубийству; нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; содействие самоуправству) и назначить окончательное наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений Николай Романов не признаёт. Стоит отметить, что ранее он был осуждён за убийство и разбойное нападение к 13 годам лишения свободы. После отбывания наказания Сергий вышел на свободу. Это произошло в конце 90-х годов.

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