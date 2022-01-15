В Екатеринбурге мошенницы украли у 90-летнего ветерана 450 тысяч рублей

Две незнакомые женщины подошли к пенсионеру на улице и представились соцработниками. Фото: Алексей Кунилов

Две женщины под видом соцработников совершили разбойное нападение на 90-летнего екатеринбуржца, проживающего на улице Восточной. Мошенницы украли у пенсионера порядка 450 тысяч рублей.

Две незнакомые женщины подошли к пенсионеру на улице и представились соцработниками. Они рассказали мужчине о якобы проводимой в России денежной реформе, спросили, есть ли у него дома наличные, на что ветеран ответил положительно.

"Незваные гости проследовали в квартиру пенсионеров, где попросили показать имеющуюся наличность, чтобы переписать её номера для предстоящего обмена. Доверчивые люди допустили две ошибки. Во-первых, позволили посторонним зайти внутрь своего жилища. А во-вторых, продемонстрировали аферисткам, каким капиталом владеют - 450 тысяч рублей", - сообщил "ОГ" глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Женщины начали пересчитывать деньги и в какой-то момент попытались заменить купюры на поддельную пачку денег. Мужчина это заметил и начал возмущаться, после чего мошенницы попытались как можно скорее скрыться с деньгами. Пенсионер и его супруга попытались их остановить, но женщины применили газовый баллончик и скрылись.

"По факту произошедшего следственным подразделением отдела полиции № 7 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК Российской Федерации (разбой). Сыщики уголовного розыска проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению", — сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Также полицейские напоминают, что пускать незнакомых людей в своё жилище нельзя ни под каким предлогом.

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