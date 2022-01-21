Виновнику смертельного ДТП в Екатеринбурге Владимиру Васильеву смягчили наказание

Сторона защиты ссылалась на то, что эпизод с угоном автомобиля и состояние алкогольного опьянения Владимира Васильева во время аварии не были доказаны. Фото: Галина Соловьёва

Свердловский областной суд с учётом озвученных требований и жалоб вынес приговор виновнику смертельного ДТП на ул. Малышева в Екатеринбурге Владимиру Васильеву. Мужчина отправится в колонию общего режима на 8 лет и 11 месяцев.

Напомним, что согласно приговору Ленинского районного суда Екатеринбурга от 10 марта 2021 года Владимиру Васильеву было назначено 9 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он был признан виновным в неправомерном завладении чужим автомобилем и нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшим гибель людей. В июле 2021 года приговор сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву, совершившему смертельное ДТП в Екатеринбурге, отменили. Дело было направлено на новое рассмотрение.

Сегодня Свердловский облсуд рассмотрел апелляционные жалобы представителей потерпевших и адвокатов подсудимого. Сторона защиты требовала смягчить наказание виновнику аварии, ссылаясь на то, что эпизод с угоном автомобиля и состояние алкогольного опьянения Владимира Васильева во время аварии не были доказаны.

В итоге областной суд изменил приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга, исключив ч. 1 ст. 166 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)). Также из приговора исключили ссылку на особую опасность деяния. Таким образом, Владимира Васильева приговорили к 8 годам и 11 месяцам колонии общего режима.

Жуткая авария произошла 4 августа 2019 года. Ранним утром водитель Kiа Rio пронёсся по Малышева и на огромной скорости (90 км/ч, при максимально разрешённой скорости 60 км/ч) протаранил стоявшие на перекрёстке с улицей Московской машины. В ДТП погибли два человека, тяжело пострадал ребёнок.