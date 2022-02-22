Сотрудники полиции задержали в уральской столице сбытчика фальшивых денег

Сотрудники полиции задержали очередного подозреваемого в сбыте фальшивых пятитысячных купюр. Фото: пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых

В Екатеринбурге набирает популярность новая криминальная схема реализации поддельных денег. Суть её в том, что злоумышленники подыскивают в интернете частные объявления о продаже дорогостоящих гаджетов последних моделей. Договорившись о цене, при покупке товара они расплачиваются фальшивыми пятитысячными купюрами.

Такая преступная тактика обусловлена тем, что граждане, осуществляющие сделку "из рук в руки", не имеют возможности тщательно проверить подлинность денег. Сбытчики же фальшивок избегают крупных торговых сетей, так как там используются современные приборы, которые могут выявить подделку. Об этом сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. Он отметил, что далеко не всем аферистам и фальшивомонетчикам удаётся остаться безнаказанными. Одного из злоумышленников задержали на днях. Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД по Екатеринбургу совместно с коллегами из ГУ МВД по Свердловской области в ходе спецоперации задержали очередного подозреваемого в сбыте фальшивых пятитысячных купюр.

"В сети оперуполномоченных на этот раз угодил 21-летний ранее судимый житель Невьянска, использовавший для конспирации сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц, — рассказал Валерий Горелых. — За голубой iPhone 13 Pro он отдал 19 липовых купюр. Граждане обнаружили обман только тогда, когда попытались внести полученные от злоумышленника денежные средства на свои банковские счета. История закончилась возбуждением полицией уголовного дела по соответствующей статье — ст. 186 УК РФ (сбыт поддельных денег), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Фигурант помещён под стражу".

Тех, кто мог пострадать от действий подозреваемого, представители МВД просят обращаться в органы внутренних дел. Контактные телефоны УЭБиПК ГУ МВД области: +7 (343) 358-70-57, +7 (343) 358-81-08.

Валерий Горелых напомнил, что предприятиям торговли, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам необходимо быть внимательными при совершении сделок купли-продажи с использованием наличных. Поступающие банкноты крупного достоинства (2000 и 5000 рублей) нужно проверять на предмет подлинности. Важно помнить, что фальшивые купюры могут попасть в оборот любого заведения. Даже если вы случайно получили фальшивку, ни в коем случае не пытайтесь её сбыть, разменять или кому-либо передать. Данные действия являются преступлением.

"Областная газета" писала, что полиция оштрафовала троих екатеринбуржцев, которые устроили в центре города гонки в ванне. А еще мы рассказывали о том, что на прошлой неделе в социальных сетях и мессенджерах среди жителей Арамиля и Бобровского начала распространяться информация о "мужчине кавказской национальности", который ездит на серой "Волге" и пытается похитить детей. История оказалась выдумкой подростка.