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4 июля 2022, 14:23

Директор Института физкультуры и спорта УрФУ оставлен под стражей

суд

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал мужчину до 8 августа. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов директора Института физкультуры и спорта УрФУ Евгения Шурманова. Мужчина обвиняется в мошенничестве.

Заслушав выступления Шурманова и его адвокатов, а также прокурора, суд решил оставить решение первой инстанции без изменений, рассказали в пресс-службе облсуда.

Напомним, 16 июня Шурманова задержала полиция по подозрению в мошенничестве. На следующий день Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал его на 1 месяц и 25 суток (до 8 августа). Позже обвиняемого лишили звания "мастер спорта по боксу".

Областная газета Свердловской области

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