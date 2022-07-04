Директор Института физкультуры и спорта УрФУ оставлен под стражей

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал мужчину до 8 августа. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов директора Института физкультуры и спорта УрФУ Евгения Шурманова. Мужчина обвиняется в мошенничестве.

Заслушав выступления Шурманова и его адвокатов, а также прокурора, суд решил оставить решение первой инстанции без изменений, рассказали в пресс-службе облсуда.

Напомним, 16 июня Шурманова задержала полиция по подозрению в мошенничестве. На следующий день Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал его на 1 месяц и 25 суток (до 8 августа). Позже обвиняемого лишили звания "мастер спорта по боксу".