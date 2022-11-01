Подростки снова осквернили мемориал в Каменске-Уральском

Речь идет о Мемориале воинам-рабочим Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов. Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Прокуратура Каменска-Уральского проверит информацию СМИ об осквернении памятника двумя подростками. Речь идет о Мемориале воинам-рабочим Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов.

По предварительной информации, двое несовершеннолетних поставили самокат на Вечный огонь. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, личности подростков и их законных представителей.

"Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетних, так и органов системы профилактики на предмет полноты и достаточности мер, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, в середине сентября в Каменске-Уральском произошел похожий случай. В соцсетях появились фотографии и видео того, как четверо подростков 11, 14, 15 и 16 лет жарили еду на платформе самоката, который стоял на Вечном огне Мемориала уральским алюминщикам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941–1945 годах.

Как стало известно чуть позже, информация о том, что молодые люди что-то жарили, не подтвердилась, однако один из несовершеннолетних нарушителей все-таки был наказан. Хулигана, который устроил "представление" с самокатом и Вечным огнем, сотрудники полиции поставили на учет в службе ПДН и на 24 часа поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.