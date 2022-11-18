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18 ноября 2022, 16:20

В Госдуму РФ внесли законопроект о конфискации похищенного киберпреступниками имущества

Киберпреступник

В 2021 году в стране было зафиксировано 6 354 преступления в сфере компьютерной информации. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты Госдумы РФ во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который позволит конфисковывать имущество, полученное в результате киберпреступлений. Поправки предлагается внести в статью 104.1 УК РФ.

"Введение конфискации неправедно нажитого имущества киберпреступников послужит восстановлению справедливости и позволит направить эти средства на возмещение ущерба потерпевшим", — передает слова Василия Пискарева пресс-служба Госдумы.

Как отметил председатель комитета по противодействию коррупции, преступники уже активно пользуются информационными технологиями и телекоммуникациями для совершения противоправных действий. Он также напомнил о росте числа мошеннических преступлений в кредитно-финансовой сфере. Новый законопроект позволит снизить ущерб от киберпреступлений, который наносится россиянам, особенно гражданам пожилого возраста.

В 2021 году в стране было зафиксировано 6 354 преступления в сфере компьютерной информации, что на 62,5% больше, чем в 2020 году.

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Областная газета Свердловской области

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