Евгений Куйвашев поздравил работников оборонно-промышленного комплекса с Днём оружейника

В Свердловской области действуют 40 предприятий оборонной тематики, на которых трудятся 90 тысяч человек. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса с Днём оружейника. Глава Среднего Урала рассказал, что в настоящее время в регионе действуют 40 предприятий оборонной тематики, на которых трудятся 90 тысяч человек.

Евгений Куйвашев напомнил, что в этом году наряду с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне также отмечается вековой юбилей отечественного танкостроения. В военные годы на Среднем Урале выпускалось 40% всего оружия и боевой техники Красной Армии, треть отечественных танков.

«Именно за этот трудовой подвиг Екатеринбург и Нижний Тагил в числе первых удостоены звания «Город трудовой доблести», - заявил губернатор.

Глава региона поблагодарил работников и ветеранов отрасли за добросовестный труд, профессионализм и весомый вклад в укрепление экономики региона и обороноспособности России, пожелав им крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в работе.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина тоже поздравила оружейников с профессиональным праздником. Она отметила, что богатая история уральских оборонных предприятий началась ещё с династии Демидовых, чьи заводы с XVIII века поставляли оружие и боеприпасы для русской армии.

Полные тексты поздравлений опубликованы в свежем номере «Областной газеты». В нём к празднику также вышло интервью с гендиректором Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимиром Щёлоковым.

Добавим, что поздравления работникам оборонно-промышленного комплекса также направили Президент России Владимир Путин и Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.