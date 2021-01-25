В 2021 году уральская танковая дивизия получит 20 новых боевых машин

Подразделения гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа дислоцированы в Челябинской и Свердловской областях. Фото: ЦВО

Подразделения гвардейской танковой дивизии ЦВО в Свердловской и Челябинской областях получат более 20 единиц современной техники. До конца года военным будут переданы новые боевые машины пехоты БМП-2М, самоходные машины "Штурм-С" и комплексы обнаружения.

Так, мотострелковые подразделения получат 10 обновлённых машин пехоты БМП-2М, противотанковые подразделения - 10 самоходных боевых машин "Штурм-С", подразделения войсковой разведки танковой дивизии - комплексы обнаружения "Соболятник-О".

"В отличие от моделей более ранних модификаций БМП-2М имеет автоматическую систему управления огнём, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время. Машины "Штурм-С" способны уничтожать бронетехнику, в том числе оснащённую динамической защитой, а также воздушные цели и сооружения в любых погодных условиях. Комплекс "Соболятник-О" предназначен для наблюдения за обстановкой на дальности до 30 километров", - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Ранее "Облгазета" писала, что за последние пять лет в ЦВО в четыре раза выросла доля современной военной техники. В 2020 году парк боевых машин пополнился почти на 600 единиц.

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