Стало известно, какая техника будет впервые представлена на параде Победы в Екатеринбурге

Первая репетиция парада Победы пройдёт в Екатеринбурге 6 апреля с 7:40 на Вторчермете. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбург из Челябинской области и Алтайского края прибыли боевые машины "Терминатор" и комплексы войсковой ПВО средней дальности "Бук-М3". Эта техника впервые проедет по площади 1905 года в рамках Парада Победы.

Прибывшая техника проходит плановое обсуживание и покраску. Всего в военном параде в Екатеринбурге в честь 76-й годовщины Победы поучаствуют 2,5 тысячи человек, 130 машин и более 10 самолётов и вертолётов.

"Одной из особенностей парада Победы в Екатеринбурге станет участие в составе механизированной колонны войск гарнизона боевых машин поддержки танков "Терминатор", которые поступили в декабре 2020 года на опытную эксплуатацию в уральскую танковую дивизию, и комплексов ПВО "Бук-М3" зенитного ракетного соединения из Алтайского края", - передаёт пресс-служба ЦВО слова генерал-полковника Александра Лапина.

Добавим, что во всех российских регионах началась активная подготовка к парадам Победы. В Екатеринбурге уже известен график репетиций. Первая пройдёт 6 апреля с 7:40 на Вторчермете.

Всего в регионах дислокации ЦВО в парадах Победы задействуют 300 единиц военной техники и около 30 самолётов и вертолётов. Авиапарады и шествия колонн пройдут в том числе в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.