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Общество / Армия и оборона
26 марта 2021, 10:45

В Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске в Парадах Победы задействуют 300 единиц военной техники

Парад военной техники

В Екатеринбурге уже известен график репетиций Парада Победы. Первая пройдёт 6 апреля с 7:40 на Вторчермете. Фото: Павел Ворожцов

В регионах дислокации ЦВО в Парадах Победы задействуют 300 единиц военной техники и около 30 самолётов и вертолётов. Авиапарады и шествия колонн пройдут в том числе в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

В пресс-службе ЦВО отметили, что в составе механизированных колонн будут исторические и современные образцы вооружения мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, комплексы радиоэлектронной борьбы, связи и материально-технического обеспечения.

Добавим, что в регионах началась активная подготовка к военным парадам, посвящённым 76-й годовщине Победы. Так, в Екатеринбурге уже известен график репетиций Парада Победы. Первая пройдёт 6 апреля с 7:40 на Вторчермете.

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В мероприятиях ко Дню Победы в регионах ЦВО поучаствуют 50 тысяч военных.

Областная газета Свердловской области

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