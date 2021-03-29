Бывшее артиллерийское училище в Екатеринбурге переоборудуют под военный госпиталь

Сроки передислокации госпиталя будут известны после проведения проектно-изыскательных работ. Фото: Google Карты.

Минобороны РФ приняло решение передислоцировать функциональные отделения 354 военного клинического госпиталя ЦВО на территорию бывшего Екатеринбургского высшего артиллерийского командного училища (ЕВАКУ). Сроки передислокации госпиталя будут известны после проведения проектно-изыскательных работ.

О передислокации военного госпиталя на территорию ЕВАКУ рассказал депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских в своём Telegram-канале. Напомним, осенью 2020 года он направил обращение в Минобороны РФ с вопросом о дальнейшей судьбе артиллерийского училища.

Ему ответили, что восстановление военных училищ производится только при необходимости увеличить объём подготовки военных кадров, либо в случае появления новых военных специальностей. В министерстве отметили, что нынешний объём подготовки кадров для ракетных войск и артиллерии полностью соответствует запросам ВС РФ.

"Отвечая на мой дополнительный запрос, Тимур Вадимович Иванов, заместитель министра, сообщил детали. Как следует из письма, ведомство уже заказало проектно-изыскательские работы. После чего появится понимание стоимости передислокации, необходима ли реконструкция, перестройка помещений (скорее всего!). А главное прояснятся сроки", - пишет депутат в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Андрея Альшевских

Напомним, что Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище расформировали в 2011 году. Спустя шесть лет выпускники ЕВАКУ в честь юбилея учебного заведения организовали сбор подписей для обращения к Президенту России - Верховному главнокомандующему Вооружёнными силами страны Владимиру Путину, министру обороны Сергею Шойгу и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой восстановить училище.