Шествие "Бессмертного полка" перенесли на 24 июня

В День Победы мероприятие вновь пройдёт в онлайн-формате. Фото: Алексей Кунилов.

Сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева заявила, что традиционное шествие "полка" переносится с 9 мая на 24 июня. В День Победы мероприятие вновь пройдёт в онлайн-формате.

Как сообщается на официальном сайте "Бессмертного полка", такое решение было принято по эпидемиологическим показателям.

"Ввиду жёстких требований Роспотребнадзора мы как организаторы шествия не можем взять на себя ответственность за безопасность граждан. Очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится и мы сможем организовать шествие в очном формате 24 июня 2021 года", - заявила Елена Цунаева.

По её словам, 9 мая в каждом регионе России будет идти свой поток трансляции онлайн-шествия. Акция будет транслироваться по телевидению, в социальных сетях, а также на городских экранах. Трансляция начнётся 9 мая в 15:00 по местному времени.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса шествие "Бессмертного полка" не состоялось. Однако организаторы движения провели в День Победы акцию "Бессмертный полк дома". Желающие поучаствовать в онлайн-акции россияне вышли на свои балконы с портретами родственников-героев.