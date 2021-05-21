Подписан указ о присвоении Каменску-Уральскому звания "Город трудовой доблести"

Заявка Каменска-Уральского была одобрена свердловскими депутатами и отправлена в Москву ещё в прошлом году. Фото: с сайта администрации Каменска-Уральского

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" ещё 12 городам. В список вошёл свердловский город - Каменск-Уральский.

Города, заслуживающие этого статуса, накануне были представлены лидеру страны на заседании Российского организационного комитета "Победа".

"Он (город Каменск-Уральский - прим. ред.) в 1941-42 годах стал единственным производителем алюминия, магния, сплавов в стране. Без его продукции не был построен ни один самолёт и ни один двигатель танка Т-34. Новая схема производства глинозёма, которая была разработана на этом предприятии, в 1942 году была удостоена Сталинской премии. Предприятия этого города были награждены тремя орденами", - рассказал об уральском городе Президент РАН Александр Сергеев.

Напомним, что заявка Каменска-Уральского была одобрена свердловскими депутатами и отправлена в Москву ещё в прошлом году.

Решение о присвоении почётного звания ещё 12 городам закреплено указом Президента РФ.

"За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести" г. Барнаулу, г. Каменску-Уральскому, г. Кирову, г. Коломне, г. Комсомольску-на-Амуре, г. Красноярску, г. Магадану, г. Пензе, г. Рыбинску, г. Северодвинску, г. Тюмени, г. Чебоксары", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил инициативные группы, общественников, работников архивных служб, глав муниципалитетов за оперативный сбор необходимых документов. Заявки на получение звания сформированы также от Первоуральска, Ирбита и Сероваю

"Мы, безусловно, поддержим эти предложения и будем ходатайствовать перед Президентом России о присвоении почётного звания уральским городам. Предлагаю на официальных городских сайтах создать специальные разделы, посвященные трудовой доблести городов, обеспечить их контекстное наполнение", – передаёт департамент информполитики Свердловской области слова Евгения Куйвашева.

Звание "Город трудовой доблести" в Свердловской области также имеют Екатеринбург и Нижний Тагил. Теперь в трёх городах с этим статусом должны разместить стелы с текстом указапрезидента и изображением гербов. 1 и 9 Мая, а также в День города в них должны запускать праздничные салюты.

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