«Ласточка» маршрута Нижний Тагил – Кольцово будет делать ещё две остановки

Для "Ласточек", следующих по маршруту Нижний Тагил – Екатеринбург – аэропорт Кольцово, вводятся дополнительные остановки. Они будут выполняться на территории уральской столицы.
С 23 августа скоростные поезда начнут производить посадку и высадку пассажиров на о.п. Первомайская и станции Шарташ. Об этом сообщают пресс-службы АО "Свердловская пригородная компания" и Свердловской железной дороги.
"Ласточки" из Нижнего Тагила в екатеринбургский аэропорт курсируют с апреля текущего года. Рейсы выполняются ежедневно, время в пути составляет 2 часа 22 минуты.
Перевозчик – АО "СПК". Продажа билетов начинается за 10 суток до даты отправления поезда.
Добавим, до 30 сентября на маршруте Екатеринбург-Пассажирский – аэропорт Кольцово курсирует дополнительная пара пригородных поездов. Подробнее об этом можно узнать здесь.