Из Кольцово в Нижний Тагил с 17 апреля начнут курсировать «Ласточки»

С запуском нового поезда частота курсирования «Ласточек» на нижнетагильском направлении будет увеличена до шести пар в день. Фото: Александр Зайцев.

С 17 апреля пригородные «Ласточки» начнут курсировать на маршруте Нижний Тагил – Екатеринбург – аэропорт Кольцово. Рейсы будут выполняться ежедневно.

Поезд №7073 будет отправляться из Кольцово в Нижний Тагил в 02:55. Время в пути составит почти 2,5 часа. Прибытие запланировано на 5:17. Обратный поезд №7074 выезжает в 20:23 и прибывает в 22:45. На маршруте предусмотрены остановки: Екатеринбург-Пассажирский, остановочный пункт ВИЗ, Верх-Нейвинск и Невьянск, сообщает пресс-служба СПК.

«С запуском нового поезда частота курсирования «Ласточек» на нижнетагильском направлении будет увеличена до шести пар в день. Появление нового маршрута позволит жителям Нижнего Тагила, Невьянска и Новоуральска без пересадок добираться до аэропорта Кольцово», – заявил начальник СвЖД Иван Колесников.

По мнению министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, новый маршрут положительно отразится на росте туристического потока, что особенно актуально перед 300-летием со дня основания Нижнего Тагила.

Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и на сайте АО «СПК», а также с помощью мобильных приложений «РЖД Пассажирам» и «Пригород». Продажа билетов начинается за 10 суток.

Читайте также:

Свердловские школьники получат скидку 50% на проезд в поезде летом 2021 года.

Билеты на "Ласточки" из Екатеринбурга в Тюмень, Пермь и Курган подешевели более чем вдвое.

Для свердловских пенсионеров ввели льготы на проезд в электричках.