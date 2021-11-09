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Общество / Армия и оборона
9 ноября 2021, 12:54

В Егоршино открылся осенний сборный пункт призывников

  Ксения Лязер
призывники

15 ноября отправится первый эшелон с призывниками из Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Ряды вооружённых сил этой осенью пополнят около 3 тысяч свердлочан. Первый эшелон с призывниками отправится из Егоршино 15 ноября.

Свердловские солдаты будут проходить службу во всех четырёх военных округах, а также на Северном флоте. Известно, что большинство призывников традиционно будет направлено для набора воинских частей Сухопутных войск.

По словам министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева, у региона уже есть опыт организации призывных кампаний в эпидусловиях в 2020-2021 годах. Призыв граждан был выполнен в полном объёме, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Известно, что в Егоршино перед открытием сборного пункта была проведена санитарная обработка всех объектов и помещений. Маски, перчатки, дезсредства, аппараты кварцевания и рециркуляции воздуха есть в необходимом количестве.

Напомним, что осенняя призывная кампания стартовала в России традиционно с 1 октября. Из регионов дислокации Центрального военного округа на военную службу будут призваны 54 тыс. юношей, из которых 180 человек отправятся служить в Президентский полк.

Областная газета Свердловской области

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