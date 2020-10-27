Первые свердловские призывники отправились к месту службы

В воинские части уехали около трёхсот прибывших в Егоршино новобранцев. Фото: Павел Ворожцов.

В ходе осеннего призыва 2020 первые призывники из Свердловской области отправились к месту службы. В воинские части уехали около трёхсот прибывших в Егоршино новобранцев.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, из-за ситуации с COVID-19 областной сборный пункт работает в условиях усиленного противоэпидемического режима. Перед прибытием каждой группы призывников в Егоршино проводят санитарную обработку всех объектов и помещений призывного центра.

Каждый призывник проходит на сборном пункте экспресс-тестирование на коронавирус. Для этого на КПП оборудовано отдельное помещение для проведения лабораторных исследований. Молодых людей допускают к медосмотру и дальнейшему профессионально-психологическому отбору только после получения отрицательного результата теста.

Число одновременно пребывающих на сборном пункте новобранцев сокращено в два раза, что позволяет им соблюдать социальную дистанцию на протяжении всего времени нахождения в Егоршино.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу с 1 октября по 31 декабря. Всего в ходе осеннего призыва 2020 года на военную службу отправятся около 3,5 тысячи свердловчан.

В целом по России в осенний призыв на военную службу отправятся 128 тысяч человек. Военкоматы ЦВО отправят на службу более 54 тысяч призывников.

По данным пресс-служба Центрального военного округа, на сегодняшний день от округа в войска направлены уже около 7 тысяч человек, что составляет почти 14% от общего плана осеннего призыва.