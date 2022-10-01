Дмитрий Песков объяснил решение о переносе даты начала осеннего призыва

По словам Дмитрия Пескова, это связано с перегрузкой военкоматов из-за частичной мобилизации. Фото: пресс-служба Кремля

В Кремле рассказали о причинах переноса начала осеннего военного призыва. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это связано с перегрузкой военкоматов из-за частичной мобилизации.

В нынешнем году осенний призыв перенесли с 1 октября на 1 ноября. Соответствующий указ накануне подписал российский лидер Владимир Путин.

"Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников", — передает слова Дмитрия Пескова РИА Новости.

Осенью планируют призвать 120 тысяч срочников в возрасте от 18 до 27 лет.

Напомним, что в России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация, в рамках которой на Украину отправятся около 300 тысяч человек. На Среднем Урале будет мобилизован 1% военнослужащих, числящихся в резерве.

К слову, на днях губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании призывной комиссии. Призвать на службу планируется более 3 тысяч свердловчан.