Сергей Шойгу заявил, что в 2023 году финансирование гособоронзаказа увеличится в 1,5 раза

Сергей Шойгу заявил о необходимости сохранить максимально возможный объем производства. Фото: пресс-служба Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства заявил, что в 2023 году части постоянной готовности Вооруженных Сил страны должны быть обеспечены вооружением на 97%. Для достижения этой цели финансирование гособоронзаказа будет увеличено в 1,5 раза.

Сергей Шойгу отметил, что необходимо сохранить максимально возможный объем производства и организовать опережающие поставки вооружения в войска.

"В следующем году с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%", — передает слова главы военного ведомства РИА Новости.

Также Сергей Шойгу рассказал о ходе подготовки мобилизованных россиян. В течение последних 2 месяцев удалось обучить более 300 тысяч резервистов и добровольцев.

"К боевой учебе новых воинских формирований привлечено около 3 тысяч инструкторов, задействовано более 100 полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь", — добавил министр обороны.

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