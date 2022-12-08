Более 3000 свердловчан призовут на срочную службу

Осенняя призывная кампания в регионе завершится 31 декабря. Фото: Павел Ворожцов

До конца года из Свердловской области на срочную службу будет призвано чуть более 3 000 человек. Об этом военный комиссар региона Юрий Аксенов рассказал в первом после своего назначения интервью, которое он дал главреду "Областной газеты" Александру Лакедемонскому.

"Могу сказать, что в этом году задание штаба Центрального военного округа по призыву чуть меньше, чем в предыдущие годы. Планируется, что из нашего региона на срочную службу призовут немногим более трех тысяч человек", — отметил военный комиссар.

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Напомним, в связи с началом спецоперации осенняя призывная кампания этого года стартовала на месяц позже, 1 ноября, и завершится 31 декабря. Как отмечает Юрий Аксенов, все мероприятия проходят планово, в штатном режиме.

Добавим, Юрий Аксенов имеет звание полковника. Является выпускником Омского высшего общевойскового командного училища и Общевойсковой академии имени Фрунзе. Служил в Дальневосточном и Приволжско-Уральском военных округах. В 2015–2020 гг. занимал должность заместителя военного комиссара Свердловской области. В 2020 году был назначен военным комиссаром Республики Марий Эл.

Приказ о назначении главы свердловского военкомата подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу. 22 ноября Аксенова представили губернатору Евгению Куйвашеву.