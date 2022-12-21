Минобороны РФ предлагает увеличить призывной возраст граждан с 18 до 21 года

Минимальный возраст призыва планируется увеличить до 21 года. Фото: Павел Ворожцов

На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу предложил увеличить возраст граждан для срочной службы в армии. Это будет происходить поэтапно.

Минимальный возраст призыва планируется увеличить с 18 до 21 года, а предельный — до 30 лет. Кроме того, глава Минобороны считает необходимым обеспечить россиянам возможность по желанию поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу.

Как писала "Областная газета" ранее, Сергей Шойгу в рамках заседания коллегии Министерства обороны РФ рассказал о планах ведомства на 2023 год. В частности, в следующем году численность Вооруженных сил России должна будет дойти до 1,5 млн военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тысяч человек. Количество контрактников с учетом замены мобилизованных и комплектования новых формирований к концу 2023 года планируют увеличить до 521 тысячи человек.

Напомним, что в конце мая 2022 года Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене возрастного предела для первого контракта на военную службу. До принятия документа россияне могли заключить контракт в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы — от 18 до 30 лет. Закон исключил возрастной предел как для российских граждан, так и для иностранцев.