Минобороны РФ до 2026 года проведет масштабные изменения в российской армии

Планируется увеличить численность армии и изменить военно-административное деление Российской Федерации. Фото: Полина Зиновьева

Министр обороны Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения в армии России. Их планируют провести в период с 2023 по 2026 годы.

"Масштабные изменения, которые будут проводиться в течение 2023–2026 годов, потребуют от всех заместителей министра обороны, главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных Сил принятия соответствующих компетентных решений", — передает слова Сергея Шойгу РИА Новости.

Речь идет об увеличении численности Вооруженных сил, пересмотре учебных программ в соответствии с потребностями армии и изменении военно-административного деления Российской Федерации. Минобороны создаст два новых межвидовых стратегических территориальных объединения ВС — Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск в новых субъектах России.

Кроме того, планируется:

сформировать в Республике Карелия армейский корпус, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ;

переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте;

усилить боевую составляющую ВМФ, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.

Ранее сообщалось, что приоритетной задачей для Минобороны РФ на 2023 год является продолжение спецоперации до полного выполнения задач. В этом году, по словам Сергея Шойгу, численность Вооруженных сил России необходимо довести до 1,5 млн военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тысяч человек. Количество контрактников с учетом замены мобилизованных и комплектования новых формирований к концу 2023 года должно дойти до 521 тысячи человек.

Кроме того, Минобороны РФ предлагает увеличить минимальный призывной возраст граждан с 18 до 21 года, а предельный — до 30 лет.