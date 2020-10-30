Как семья из-под Асбеста вырастила отличный урожай дынь в теплице

Все дыни семья Маргариты Нелюбиной съела очень быстро Фото: Мария Глазкова

Мы продолжаем знакомить наших читателей с победителями нашего конкурса «Урожайный ОГород» (см. «ОГ» №195 от 17.10.2020).Третье место в нём завоевала читательница из посёлка Белокаменный Асбестовского городского округа Маргарита Нелюбина. Её снимок с выращенной дыней вызвал всеобщее восхищение (см. «ОГ»№159 от 29.08.2020).

По словам Маргариты Нелюбиной, самая крупная из выращенных её дынь вытянула на 4,5 килограмма.

– Я всего-то четыре корня посадила, – рассказывает Маргарита Нелюбина. – А собрала с них семь крупных дынь весом не меньше двух-трёх килограммов.

Маргарита Владимировна впервые попробовала выращивать дыни – и сразу такой результат! Как говорится, новичкам везёт. Не ожидая столь богатого урожая, читательница даже не сохранила пакетик с семенами и теперь не знает, какой сорт дыни выращивала. И всё же, судя по её рассказу, успех не был случайным: помог прежний садоводческий опыт, новые знания и… удачное место.

Садовый участок Маргариты Нелюбиной расположен на берегу реки Пышмы, на лесной просеке, и с двух сторон защищён лесом – идеальное для растений место. В теплицу дынную рассаду хозяйка высадила в конце мая: боялась держать в квартире дольше, так как та уже сильно переросла. Рассаду выращивала сама на подоконнике и посеяла её в сроки, рекомендованные на пакетике с семенами. Весенние холода никак не помешали росту царицы бахчи. В небольшой тепличке кроме дынь посадила ещё арбузы, перцы и баклажаны. Именно баклажаны и дыни дали самый хороший урожай. Ухаживать за растениями помогали дочери Светлана и Мария, а также зять Кирилл. Они же и взяли на вооружение особую технологию возделывания этой южной культуры.

– Завязываются у дынь плоды не на основном стебле, а на пасынках, – рассказывает дочь Маргариты Владимировны Мария Глазкова. – Как только появятся пасынки, основной стебель надо прищипнуть и оставить пару боковых стеблей. На них и будет формироваться урожай.

Дыню в наших условиях обязательно надо подвязывать, а завязавшиеся плоды укладывать в сеточки и тоже подвязывать к шпалере.

– Особо ничем не подкармливали, – делится опытом Мария Глазкова. – Для подкормок использовали только органические удобрения: настаивали коровяк и разбавленным настоем поливали растения. От болезней обрабатывали фитоспорином, но дыни особо ничем и не болели.

Лето на Среднем Урале в этом году было жарким, поэтому наши садоводы поливали дыню довольно часто – раз в три дня. К сожалению, это было их ошибкой. Плоды выросли крупными, но частый полив, особенно в период роста, приводит к снижению в них сладости. Так оно и вышло.

– Начали снимать дыни 18–19 августа, – вспоминает Мария Глазкова. – У сына был день рождения, и мы все с удовольствием съели первую дыньку. Она очень хорошо вызрела, была мягкой, но не настолько сладкой, как привозные южные плоды.

Зато аромат у выращенных дынь был сногсшибательный, магазинные так не пахнут.

– Зайдёшь в теплицу, а там воздух словно настоян на дынном аромате, – говорит Мария.

Кстати, появление дынного аромата – верный признак того, что плоды уже поспели и пора их снимать. Перезревать дыням не стоит. А вот спелый арбуз, его в этом семействе тоже выращивали, зреет без ароматов.

– Удивительно, что у нас на Урале можно выращивать и арбуз, и дыню, и получать достойные урожаи, – говорит Маргарита Нелюбина. – На будущий год снова посадим дыни в теплице. Возможно, с учётом приобретённого опыта, результат будет лучше.

Арбузы у наших читателей из посёлка Белокаменный в этом году тоже выросли, но в меньшем количестве, чем дыни Фото: Мария Глазкова

Опубликовано в №205 от 31.10.2020