Плохие дороги и заброшенные участки: какие проблемы больше всего волнуют уральских садоводов?

На дороги в некоторых СНТ просто нельзя смотреть без слёз или брани, но всё больше садовых товариществ берутся за их ремонт. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге прошёл XI Межрегиональный форум садоводов. Благодаря тому что трансляция с форума была доступна любому желающему, к обсуждению насущных проблем садовых товариществ смогли подключиться десятки дачников не только из Свердловской области, но и других регионов России. А главное – получить ответы на волнующие вопросы от представителей властей и профильных ведомств. «Облгазета» выбрала самые важные темы, обсуждавшиеся на форуме.

Подъезд с «сюрпризами»

Одним из приоритетных направлений, на которые екатеринбургские садовые некоммерческие товарищества (СНТ) получают субсидии, является содержание внутренних дорог. Многие из них сплошь состоят из ям и колдобин, и привести их в порядок полностью за счёт собственных средств садоводам не по карману.

– Субсидии дают на содержание внутренних дорог, но главная наша беда – дороги подъездные, – обращается к участвовавшему в форуме главе Екатеринбурга Алексею Орловуделегат СНТ «Родничок», который расположен в Железнодорожном районе Екатеринбурга. – Наша, например, пролегает по землям лесного фонда, и администрация района не может привести её в порядок, траты на ремонт будут считаться нецелевыми расходами. Как быть?

– У нас уже имеется опыт решения такой проблемы в Орджоникидзевском районе, – отвечает мэр Екатеринбурга. – Там совместно с областным минприроды провели межевание участка под дорогой и передали его муниципалитету. Тем самым создан прецедент, мы понимаем алгоритм действий. Он не так прост, как кажется. Если мы изымаем участок из лесного фонда, значит, мы должны его возместить из другого фонда. В ближайшее время планируем создать реестр подъездных дорог, чтобы понимать масштабы предстоящей реорганизации.

ЛЭП – непростая линия

По данным переписи садовых товариществ в 2016 году, на Среднем Урале числится 3 859 СНТ. Большинство из них были созданы ещё в прошлом веке – это бывшие коллективные сады с участками по четыре-шесть соток. И в последние годы наследники прежних владельцев возводят на этих участках просторные дома, пригодные для постоянного проживания, что усугубляет существующие проблемы. В частности, древняя система электроснабжения не выдерживает возросших нагрузок: во многих дачных домиках работают холодильники, электроплиты, телевизоры, вентиляторы или обогреватели, воду из скважин качают электронасосы…

В последние годы благодаря субсидиям многие екатеринбургские СНТ проводят модернизацию линий электропередачи (ЛЭП) – меняют столбы, провода, ставят новые трансформаторные подстанции. Если размер компенсаций увеличат и распространят их на регион, темпы обновления ускорятся. Но этим проблема не исчерпывается. ЛЭП, в том числе и старые, надо обслуживать, но кто будет это делать и оплачивать? Союз садоводов Екатеринбурга этим летом запустил новый бесплатный проект «Электроэнергия без потерь». Садовые некоммерческие товарищества, которым не под силу платить за обслуживание и содержание электросетей, могут сдать их в аренду территориальным сетевым организациям, прошедшим специальный отбор.

На чужой земле

– Наша линия электропередачи тянется по периметру сада, но за его пределами, по землям Калиновского лесопарка. Ветки деревьев, сухостой часто повреждают провода, садоводы по нескольку дней сидят без электричества, но спилить деревья мы не можем, так как они находятся на особо охраняемой территории, – очертила ещё одну проблему делегат екатеринбургского СНТ «Ягодка».

Ситуация, когда те или иные объекты садовых товариществ оказываются на чужих землях, весьма распространённая. Раньше она была тупиковой, но теперь её можно решить. Как? Это объяснила участникам форума начальник отдела министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Ольга Молчанова.

– Недавно в земельном законодательстве появился механизм, позволяющий СНТ получить разрешение на использование под объекты инфраструктуры земельных участков, которые не являются их собственностью, – говорит Ольга Молчанова. – К таким объектам относятся ЛЭП мощностью до 35 кВт, трансформаторные подстанции, проезды и подъездные дороги, противопожарные водоёмы. Участки выделяются бесплатно, на 49 лет. От СНТ требуется схема расположения объекта и заявление, бланк которого размещён на сайте министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Также на форуме подняли тему и площадки под мусорные контейнеры.

– Планировка нашего сада не позволяет установить контейнерную площадку для сбора отходов в двух десятках метров от жилых домов. Мы вынуждены были вынести её за пределы сада, но тем самым нас можно оштрафовать за организацию несанкционированной свалки, – говорит председатель СНТ «Исеть». – И в подобном положении многие мои коллеги.

К сожалению, выдача разрешений на использование земель для размещения площадок для сбора ТКО и прокладку противопожарных минерализованных полос за пределами СНТ действующим законодательством не предусмотрена. Но, как объяснила Ольга Молчанова, выход найти можно. К примеру, провести процедуру выделения и формирования земельного участка для передачи его муниципалитету. Это требует согласованных действий нескольких ведомств, но при желании всё возможно. Получить консультацию, по словам Ольги Молчановой, можно в отделе МУГИСО, по телефону: 8 (343) 312–09–40 (добавочный 547 или 483).

Участки, чьи вы?

Немало неприятностей доставляют садовым товариществам заброшенные участки, чьи хозяева либо потеряли к ним интерес, либо умерли, а наследники вступать в права не спешат. Такие земли зарастают бурьяном, а стоящие на них без присмотра дома являются источником пожарной опасности. Проблема в том, что зачастую найти хозяев невозможно, так как сведения в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют. Затрудняет поиски и закон, запрещающий использовать персональные данные граждан без их разрешения.

– Законодатель наделил муниципалитеты правом самостоятельно проводить розыск собственников, чьи права на земельные участки официально не зарегистрированы, – объясняет участникам форума председатель свердловского регионального отделения Союза садоводов России, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. – Конечно, на поиски требуется время, но зато земельный участок будет на контроле, его можно будет признать вымороченным имуществом и передать льготникам, которые ждут выделения земли.

По приблизительным подсчётам, как сообщила Надежда Локтионова, только в Екатеринбурге ничейных участков более пятисот. Так что есть смысл обращаться в земельный комитет администрации города за помощью в поисках владельцев.

– Оформить свои права на ранее учтённые участки для ведения садоводства необходимо и тем владельцам, которые имеют свидетельства старого образца, выданные до 31 июня 1998 года, чьи данные отсутствуют в ЕГРН, – говорит заместитель начальника отдела земельного комитета администрации Екатеринбурга Анна Захарова. – Дело в том, что сейчас государственная регистрация – единственное доказательство права собственности на земельный участок и права им распоряжаться – продать, подарить, завещать, а также получить возмещение убытков в случае установления сервитута или изъятия земель для государственных нужд.

Заявление, по словам Анны Захаровой, подаётся в Росреестр, от уплаты госпошлины владелец освобождён. Необходимо также уведомить о государственной регистрации администрацию города. Сделать это можно через электронную приёмную на сайте администрации Екатеринбурга или обычным письмом по адресу: 620014, Екатеринбург, пр. Ленина, 42 а.

ВАЖНО После встреч с садоводами губернатор Свердловской области и глава Екатеринбурга убедились в том, что объём финансовой поддержки СНТ на необходимые общественно-полезные работы, как и размер на отдельные их виды, требуется увеличить. В итоге на форуме Алексей Орлов объявил о том, что в следующем году на субсидии СНТ Екатеринбурга из городского бюджета будет выделено 12 млн рублей вместо нынешних 3 млн. При этом размер субсидий одному СНТ на модернизацию объектов инфраструктуры, требующую крупных затрат, к примеру, ЛЭП, увеличат до 1 млн рублей. Главное – дождаться субсидий: обычно с начала лета екатеринбургские СНТ уже подают документы на участие в конкурсе для получения субсидий, но в нынешнем году соответствующее постановление главы Екатеринбурга появилось только в начале сентября. Также министр агропромышленного ​​​​​​комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев сообщил, что его ведомство приступило к разработке программы поддержки СНТ на территории всего региона по примеру Екатеринбурга. Муниципалитеты станут собирать заявки и отбирать претендентов на получение субсидий, а областной бюджет будет выделять деньги на эти цели.

Опубликовано в №168 от 11.09.2021 под заголовком «Плохие дороги и заброшенные участки»