Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии до 2031 года

Инициатива позволит дополнительно защитить права граждан, получивших дачные земли по наследству, чьи бывшие владельцы не успели воспользоваться дачной амнистией. Фото: Алексей Кунилов.

Депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании 26 октября приняли в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии до марта 2031 года. Авторами инициативы выступают глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

По словам председателя нижней палаты парламента, инициатива позволит дополнительно защитить права граждан, получивших дачные земли по наследству, чьи бывшие владельцы не успели воспользоваться дачной амнистией. По новому законопроекту, упрощенным механизмом оформления дачного участка в собственность и расположенного на нём жилого дома, построенного до мая 1998 года, смогут воспользоваться наследники предыдущих владельцев. Наследнику нужно будет предоставить, в частности, свидетельство о праве на наследство, которое подтверждает наследование имущества бывшего владельца дома.

"Законопроект предусматривает механизм упрощённого оформления прав на жилые дома, построенные на государственных, муниципальных землях до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года, и одновременно на земельные участки, на которых они расположены", - передаёт слова Володина пресс-служба Госдумы.

Как говорил ранее один из авторов законопроекта Павел Крашенинников, инициатива позволит охватить тех граждан, права которых не были закреплены законодательно. Он напомнил, что в годы СССР гражданам легально предоставлялись участки возле фабрик и заводов, однако документально такие процедуры никак не были зафиксированы.

Напомним, в декабре 2020 года Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года.

Читайте также:

Земля раздора: топ вопросов садоводов о праве собственности и дачной амнистии.