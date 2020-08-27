Опубликованы проекты контрольных измерительных материалов ОГЭ-2021

Контрольно-измерительные материалы ОГЭ-2021 будут изменены почти по всем предметам. Фото: Алексей Кунилов.

Федеральный институт педагогических измерений представил проекты изменений основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2021 году. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) будут изменены по всем предметам, кроме русского языка, географии и информатики.

Как отмечается на сайте Рособрнадзора, изменения в проекты КИМ на 2021 год вносятся даже несмотря на то, что в 2020 году ОГЭ не проводился из-за эпидемической обстановки.

Так, например, в экзамене по математике количество заданий предполагается уменьшить на одно, объединив задания на преобразование алгебраических и числовых выражений — на преобразование выражений. Задание на работу с последовательностями и прогрессиями заменено на практическое задание, проверяющее умение применять знания о последовательностях и прогрессиях в прикладных ситуациях. Порядок заданий изменён в соответствии с их тематикой и уровнем сложности.

В экзамене по литературе заданий, наоборот, станет больше на одно. Добавленное задание требует проведения анализа самостоятельно выбранного фрагмента предложенного произведения в заданном направлении. Также в этих КИМ изменят нумерацию заданий.

В ОГЭ по истории количество заданий будет увеличено сразу на три до 24. В экзаменационную работу включены задания с кратким ответом, направленные на проверку знаний по всеобщей истории.

В экзамене по обществознанию сократится число вопросов с кратким ответом в виде одной цифры с 14 до 13, зато будет добавлено задание с развёрнутым ответом на анализ визуальной информации.

В работу по иностранным языкам изменения внесены в задания по аудированию (состоит из 11 заданий с кратким ответом) и по письменной речи (в задании 35 необходимо написать ответ на электронное письмо друга по переписке).

Число заданий в ОГЭ по биологии сократится с 30 до 29: из первой части убрали два задания, во второй — одно добавили.

В ОГЭ по физике к тексту физического содержания вместо двух заданий с выбором одного ответа появится одно задание на множественный выбор. Заданий с развёрнутым ответом станет больше: будет добавлена одна задача. Задание 21 будет построено на контексте учебных ситуаций, в частности, на прогнозировании результатов опытов или интерпретации их результатов, а задание 22 – на практикоориентированном контексте. Расширится содержание задания 17. К проведению косвенных измерений добавится исследование зависимости одной физической величины от другой.

В экзаменационной работе по химии изменится формат некоторых заданий. Так, в задания 2 и 3 требуется вписать в поле ответа цифровые значения, соответствующие условию задания. В заданиях 5, 8 и 16 необходимо выбрать два ответа из предложенных вариантов. В заданиях 4 и 12 нужно установить соответствия между позициями двух множеств.

Общественно-профессиональное обсуждение проектов КИМ ОГЭ продлится до 30 сентября текущего года. Замечания и предложения принимаются по адресу fipi@fipi.ru. После обсуждения материалы будут использоваться для составления экзаменационных материалов.

Напомним, ранее были обнародованы проекты изменений в ЕГЭ-2020.

Читайте также:

Стали известны результаты ЕГЭ по всем предметам в Свердловской области.