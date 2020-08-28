Стали известны направления тем и сроки проведения итоговых сочинений для выпускников школ 2021 года

В 2020 году выпускники 11-х классов будут писать итоговое сочинение традиционно в декабре. Фото: Алексей Кунилов.

В рамках VII Общероссийского родительского собрания были названы направления тем для итоговых сочинений выпускников 11 классов. Также были объявлены сроки их написания.

Как заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, в 2020 году выпускники 11-х классов будут писать итоговое сочинение традиционно в декабре. По его словам, окончательные темы объявят ближе к концу текущего года.

Сергей Кравцов предложил объявить направления тем главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко в знак признательности за борьбу с коронавирусной инфекцией. Он назвал следующие направления:

"Забвению не подлежит" (произведения искусства, исторические события и явления, память о которых не имеет срока давности);

"Я и другие" (человек в обществе, проблема конфликта и понимание того, что значит "быть собой");

"Между прошлым и будущим": портрет моего поколения" (культурные запросы, жизненные ценности, отношения в семье и в социуме, литературные пристрастия);

"Время перемен" (изменения, открытия, проблемы, которые стоят перед человеком и человечеством);

"Разговор с собой" (внутреннее пространство человека, вопросы, которые он себе задаёт, его переживания и совесть).

На Общероссийском родительском собрании напомнили, что итоговое сочинение является допуском к ЕГЭ и оценивается по системе "зачёт/незачёт".

По информации пресс-службы Рособрнадзора, основной срок написания сочинения - 2 декабря 2020 года. Те ученики, которые получат результат "незачёт", не явятся или не завершат написание сочинения по уважительной причине, смогут сделать это в дополнительные дни - 3 февраля и 5 мая 2021 года.

Напомним, что в прошедшем учебном году итоговое сочинение написали более 19 тыс. свердловских выпускников. Ещё около 600 учеников - в дополнительный срок.