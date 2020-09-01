Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поздравили свердловчан с Днём знаний

День знаний в школах пройдёт без праздничных линеек. Учеников ждут классные часы, посвящённые 75-летию Великой Победы. Фото: Павел Ворожцов

В Свердолвской области 1 сентября двери для учеников открывают 1 059 школ. С Днём знаний педагогов, школьников, студентов и их родителей поздравили глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.

Губернатор Свердловской области подчеркнул, что созданы все условиях для комфортной и безопасной учёбы. В учебных учреждениях появились бесконтактные термометры, тепловизоры и рециркуляторы воздуха. Кроме того, по словам Евгения Куйвашева, школы оснащают современным учебно-лабораторным, спортивным, компьютерным и мультимедийным оборудованием, в сельских территориях открываются центры цифрового и гуманитарного образования "Точка роста".

"Уверен, после продолжительного периода дистанционного образования студенты и школьники с особой радостью приступят к учёбе", - говорится в поздравлении Евгения Куйвашева, опубликованного в "Областной газете". Глава региона сообщил, что в этом году за парты впервые сядут более 60 тысяч первоклассников.

"Дорогие учителя! От всей души благодарю вас за подвижнический труд, неутомимый творческий поиск и душевную щедрость. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, сил и терпения! В День знаний желаю всем школьникам и студентам успешной и добросовестной учёбы, здоровья, радости, счастья и непреходящего стремления познавать новое и идти вперёд!", - обратился к педагогоам и учащимся Евгений Куйвашев.

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина отметила, что вызовы, с которыми столкнулась система образования в связи с пандемией коронавируса, не помешали педагогам достойно подготовиться к новому учебному году.

"В Свердловской области идёт реализация национального проекта "Образование" - строятся новые школы, пришкольные стадионы и спортплощадки. На Среднем Урале выполняются все поручения, обозначенные в Послании Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию: выделены дополнительные средства на выплаты классным руководителям, большое внимание уделяется вопросам поддержки семей с детьми, обеспечению бесплатным питанием младших школьников и детей с ограничениями здоровья", - говорится в поздравлении Людмилы Бабушкиной, опубликованном в свежем номере "ОГ".

Напомним, что в этом году открылись девять новых школ в Екатеринбурге, Невьянске, Арамиле, Ревде и Каменске-Уральском – всего на 7 600 учеников.

"Дорогие педагоги, студенты и школьники! Пусть новый учебный год будет успешным и плодотворным! Примите пожелания здоровья, благополучия, новых открытий! Желаю всем педагогам вдохновения в работе, а нашим школьникам и студентам – отличных знаний и новых достижений в учёбе!", - поздравила свердловчан Людмила Бабушкина.

Ранее "Облгазета" сообщала, что День знаний в школах пройдёт без праздничных линеек. Учеников ждут классные часы, посвящённые 75-летию Великой Победы.

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