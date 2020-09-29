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Общество / Образование
29 сентября 2020, 12:24

Московских школьников ждут длинные каникулы из-за коронавируса и ОРВИ

пустой школьный класс

Каникулы в школах Москвы продлятся с 5 по 18 октября. Фото: Алексей Кунилов.

В школах Москвы продолжительность осенних каникул, обычно длящихся одну неделю, увеличили до 14 дней. Такое решение принято на фоне роста выявленных простудных заболеваний и случаев заражения коронавирусом.

Как говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном на его официальном сайте, каникулы продлятся с 5 по 18 октября. В эти дни школы не будут проводить дистанционные занятия, а учреждения дополнительного образования и досуговые организации временно закроются. Детские сады в свою очередь продолжат работать по привычному графику.

«Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять — то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте», - заявил Сергей Собянин.

Напомним, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями вновь необходимо оставаться дома. Работодателям рекомендовано перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим.

Добавим, в Свердловской области на карантин закрыты 621 класс в школах и 121 группа в детсадах. Причина этого не только коронавирус, но и ОРЗ.

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