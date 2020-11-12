Свердловские 11-классники вернутся в школы 16 ноября. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал дату окончания дистанта для 11-классников. Выпускники школ вернутся за парты 16 ноября, часть из них только выйдет с каникул.

Глава региона напомнил, что 11-классников ждёт очень ответственный год, а также отметил, что готовиться к Единому государственному экзамену лучше в очном формате.

"Это решение было согласовано в том числе и с Роспотребнадзором. Мы проанализировали, в частности, структуру заболеваемости, и выяснили, что подростки 16-17 лет не так подвержены заражению, как люди из групп риска", - пишет Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Губернатор выразил надежду, что такое решение не спровоцирует новый рост заболеваемости и повторное возвращение выпускников школ на удалённое обучение.

Напомним, 10 ноября об отмене дистанта для старшеклассников рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Он заявил, что региональные власти не собирались переводить школьников на удалённое обучение надолго.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение новых ограничений в связи с распространением коронавируса. В частности, он сообщил о о переводе студентов колледжей и вузов на дистант.