Павел Креков рассказал об отмене дистанта в свердловских школах

Павел Креков рассказал о постепенной отмене дистанта в свердловских школах. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловский оперштаб прорабатывает вопрос об отмене дистанта для школьников. В ближайшее время соответствующее решение должно быть принято по учащимся 9 и 11 классов, которым предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ.

В ходе сегодняшнего брифинга замгубернатора Свердловской области Павел Креков напомнил, что дистанционная форма обучения изначально рассматривалась как временная мера. "Мы не собирались вводить её длительно", – заявил он.

Заместитель губернатора также отметил, что 1-5 классы уже приступили к учёбе. Сейчас рассматривается вывод с дистанта учеников 9 и 11 классов. Вопрос по остальным учащимся будет решаться позже.

Как уточнили в региональном оперштабе, на данный момент, по заключению специалистов Роспотребнадзора, вывод детей на обучение в привычном формате возможен, но только постепенный.

Напомним, в минувшую пятницу был подписан указ о переводе свердловских школьников 6-11-х классов на дистант в период с 9 по 14 ноября. Однако позже глава региона Евгений Куйвашев заявил о возможном возвращении в школы выпускников.

"Мы рассматриваем возможность выхода на учёбу в обычном режиме учеников 9-х и 11-х классов – тем, кому предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ", – писал Евгений Куйвашев на личной странице в Instagram.

Читайте также:

В Свердловской области дети стали реже болеть коронавирусом.