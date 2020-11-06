В Свердловской области выпускникам школ могут отменить дистант. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о возможной отмене дистанта для учащихся 9 и 11 классов. Окончательное решение по данному вопросу будет принято в ближайший понедельник, 9 ноября.

Об этом глава региона рассказал на личной странице в Instagram.

"Мы рассматриваем возможность выхода на учёбу в обычном режиме учеников 9 и 11 классов – тем, кому предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Окончательное решение примем в понедельник", – сказал Евгений Куйвашев. Он также подчеркнул, что не планируется переводить школьников на дистанционное обучение на длительный период.

"Я очень надеюсь, что такое решение достаточно быстро принесёт положительный результат и все наши школьники вновь сядут за парты", — отметил губернатор.

Добавим, сегодня был опубликован указ № 605-УГ, в котором сообщалось о переводе школьников 6-11-х классов на дистант. По имеющимся данным, с 9 по 14 ноября такой режим образования будет введён в общеобразовательных учреждениях, учредителем которых выступают госорганы.

Документом также рекомендуется перевести на дистанционное обучение учащихся 6-11-х классов в муниципальных и частных образовательных организациях. Те же меры действуют и для учреждений дополнительного образования.

За сутки на территории Среднего Урала было выявлено 282 случая новой коронавирусной инфекции. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 37 895.