Евгений Куйвашев продлил дистант для учеников 6-10 классов ещё на неделю

Дистант будет действовать с 14 по 21 ноября. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении дистанционного обучения для учеников 6-10 классов в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса. Он будет действовать с 14 по 21 ноября.

Согласно документу, продление ограничительных мер касается как государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, так и частных. Кроме того, реализация образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных технологий рекомендуется в учреждениях допобразования.

Документ вступает в силу с 14 ноября. Публикуем полный текст указа, размещённого на портале правовой информации Свердловской области:

Фото: портал правовой информации Свердловской области

Напомним, указ о переводе учеников 6-11 классов на дистант Евгений Куйвашев подписал в прошлую пятницу, 6 ноября. В четверг, 12 ноября, глава региона назвал дату окончания дистанта для 11-классников. Выпускники школ вернутся за парты 16 ноября, часть из них только выйдет с каникул.