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Общество / Образование
23 ноября 2020, 17:43

На Среднем Урале подсчитали зарплаты педагогов

учитель у доски

Средняя зарплата учителей региона за первые девять месяцев года составила 41 308 рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Стали известны средние зарплаты педагогических работников Свердловской области за январь - сентябрь 2020 года. При подсчёте за основу брались данные о заработках сотрудников государственных и муниципальных образовательных организаций.

Средняя зарплата учителей региона за первые девять месяцев года составила 41 308 рублей. Учителя в Екатеринбурге получали в среднем по 45 435 рублей.

Воспитатели в детских садах ежемесячно зарабатывали по 36 231 рублю, в Екатеринбурге - по 39 736 рублей, следует из данных Свердловскстата.

Зарплата педагогов организаций дополнительного образования составила 38 459 рублей в Свердловской области и 38 192 рубля - в Екатеринбурге. Наиболее высоким уровнем заработка могут похвастаться сотрудники организаций из Нижней Салды: в указанный период они получали по 41 939 рублей.

Преподаватели свердловских вузов зарабатывали по 81 275 рублей.

О том, какой была зарплата свердловских педагогов в первом полугодии, ранее писала «Областная газета». По сравнению с январём - июнем зарплаты учителей снизились на 6 тысяч рублей, воспитателей — на 2 тысячи, педагогов сферы допобразования — на 5 тысяч, преподавателей вузов — на 10 тысяч.

Напомним, в сентябре средняя заработная плата в Свердловской области достигла 42,2 тыс. рублей, у работников сферы образования - 36,7 тыс. рублей.

Областная газета Свердловской области

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