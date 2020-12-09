Павел Креков рассказал, почему свердловских школьников не вывели с дистанта

Павел Креков рассказал, почему школьников не вывели с дистанта. Фото: Галина Соловьёва.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, почему учащихся 6-8-х и 10-х классов не вывели с дистанта. Ожидалось, что решение по их возвращению в школы будет принято в минувшую пятницу, 4 декабря.

Однако в подписанном главой региона указе говорилось только о продлении режима самоизоляции для пенсионеров и граждан с хроническими заболеваниями. Им предстоит оставаться дома до 21 декабря.

Сегодня же в ходе брифинга Павел Креков объяснил, что за последнюю неделю возрос процент заболевших среди детей в возрасте от 15 лет. В связи с этим власти не стали рисковать и возвращать школьников в учебные заведения.

"В текущий момент мы не считаем целесообразным выводить остальных учащихся на очное обучение", – заявил замгубернатора. При этом он напомнил, что 1-5-е, 9-е и 11-е классы, которые посещают школу, продолжат обучение в таком режиме.

Относительно учащиеся техникумов и вузов Павел Креков сказал, что до конца года практически все останутся на дистанционке. Исключение составляет мелкогрупповые формы в творческих вузах, где невозможно обучение в дистанционном режиме.