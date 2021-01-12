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12 января 2021, 18:58

Владимир Путин и Сергей Кравцов обсудили дистанционное обучение в школах

Владимир Путин и Сергей Кравцов

Они обсудили вопросы применения в школах дистанционного формата обучения. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром просвещения Сергеем Кравцовым. В частности, они обсудили вопросы применения в школах дистанционного формата обучения.

Глава Минпросвещения отметил, что несмотря на сложную ситуацию для системы образования, министерству удалось справиться с основными вызовами в 2020 году.

"Что касается дистанционного обучения, домашнего обучения, то это была вынужденная мера в прошлом году, когда из-за эпидемии, чтобы сохранить здоровье учителей, учеников, школы были переведены на домашнее обучение. Но никогда дистанционное обучение не заменит традиционное", - передаёт слова Сергея Кравцова пресс-служба Кремля.

Он подчеркнул, что в России удалось создать цифровую образовательную среду, которая дополняет и усиливает традиционную форму образования. Эта среда включает в себя отечественную систему видео-конференц-связи, социальную сеть для общения школьников, педагогов и родителей. Цифровой контент среды проверяется экспертами и соответствует федеральным государственным стандартам.

Напомним, что в Свердловской области все школьники вернулись за парты 11 января. Перед приходом учеников в образовательных учреждениях провели генеральную уборку и дезинфекцию помещений, мебели и учебных пособий.

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Областная газета Свердловской области

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