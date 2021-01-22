Владимиру Волкоморову продлили срок полномочий на посту декана журфака УрФУ. Фото: Галина Соловьёва.

Действующий директор департамента «Факультет журналистики» Уральского федерального университета Владимир Волкоморов сообщил о продлении срока полномочий. Он останется на посту декана журфака как минимум до 31 января 2022 года.

"Сегодня пришли документы о продлении полномочий до 31 января 2022 года", – сообщил он.

Напомним, на этот пост Владимира Волкоморова назначили в январе прошлого года. Декан журфака поделился с "Областной газетой" своими впечатлениями о работе за год.

"Год был объективно очень непростым. Пришлось столкнуться прежде всего с вызовами, связанными с пандемией, перестройкой на формат дистанционного обучения. Кроме того, на этом фоне проходилось решать вопросы реорганизации факультета", – отметил он.

Добавим, ранее Владимир Волкоморов посетил редакцию "Облгазеты". Тогда он рассказал о появлении нового направления подготовки бакалавров в УрФУ. Там будут обучать телевизионщиков и специалистов по созданию видеоконтента.