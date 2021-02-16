Роспотребнадзор установил правила въезда для иностранных студентов

С 7 февраля всем вузам России разрешено перейти с удалённого обучения на очную форму. Фото: Алексей Кунилов

Студентам, которые собираются приехать в Россию из-за границы, необходимо будет сдать два теста на коронавирус. Один ПЦР-тест должен быть проведён за три дня до въезда, второй - в течение 72 часов после прибытия.

Правила, утвеждённые Роспотребнадзором, касаются студентов из тех стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение. До получения резульатов тестов иностранные граждане должны соблюдать режим самоизоляции.

"Медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат теста на COVID-19 методом ПЦР, полученные до и после въезда на территорию Российской Федерации, могут быть предоставлены на русском или английском языках. Студенты-иностранные граждане допускаются к учебному процессу только при наличии двух отрицательных результатов теста", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что с 7 февраля всем вузам России разрешено перейти с удалённого обучения на очную форму. Как ранее выяснил журналист "Облгазеты", в большинстве вузов Свердловской области переход к очной форме обучения решили сделать плавным, чтобы у иногородних студентов было время вернуться в Екатеринбург. Например, в УрФУ к очному обучению вернулись с начала этой недели. Лекции, на которых присутствуют больше 75 человек, пока продолжают проводить дистанционно.

Добавим, что в Свердловской области более 75 тысяч болеющих или переболевших коронавирусом и 80 тысяч сделавших первую прививку от COVID-19. Выздоровели 68 тысяч уральцев.