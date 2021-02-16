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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 февраля 2021, 13:02

За сутки в Свердловской области выявили 232 случая коронавируса

Мужчина и девушка в масках едут в метро

Фото: Галина Соловьёва

Ещё 232 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 75 259.

Выписались по выздоровлению 68 тысяч пациентов, в том числе 243 человека - за последние сутки. На лечении остаются около 5 тысяч больных COVID-19. 316 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+76), Алапаевского района, Артинского и Асбестовского ГО, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Волчанского ГО, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхотурья, Каменска-Уральского, Ирбита, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Режа, Североуральска, Среднеуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сухого Лога, Сысертского и Тавдинского ГО.

Скончались ещё 12 уральцев с подтверждённым диагнозом. Всего коронавирус унёс жизни уже 2 243 ковид-пациентов.

Накануне стало известно о 263 новых заболевших.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции для пожилых и тех, кто имеет хронические заболевания, до 1 марта.

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Областная газета Свердловской области

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