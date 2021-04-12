Темы дня

Общество / Образование
12 апреля 2021, 16:30

В России изменились правила выдачи аттестатов

  Анна Митчина
Ученики сидят за партами

Теперь выпускники смогут получить и электронную копию аттестата. Фото: Галина Соловьёва.

Министерство просвещения РФ утвердило новые правила получения аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году. Документ с изменениями появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В приказе сказано, что выпускникам, которые хотят поступать в ВУЗы, необходимо набрать количество баллов, не ниже минимального порога, который установил Рособрнадзор. Для одиннадцатиклассников, которые не планирующим продолжать учёбу в вузах, достаточно сдать госэкзамены по русскому языку и математике на оценку, не ниже,чем "удовлетворительно".

Также в документе указаны изменения в выдаче аттестатов на руки ученикам. Также как и в прошлом году, школа может выслать свидетельство об образовании по почте, если выпускник не может забрать его лично. Ещё появилась возможность запросить электронную копию аттестата.

ЕГЭ в этом году сдают только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Основной период сдачи госэкзамена пройдёт с 31 мая по 2 июля, дополнительный этап - с 12 по 17 июля.

Раннее "Областная газета" публиковала большой материал о том, как ЕГЭ изменил Россию за 20 лет своего проведения. Также в январе 2021 года стало известно, что ЕГЭ по математике базового уровня отменили.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.04.2021, 16:31 / Общество
Ещё два свердловчанина вышли в финал конкурса "Мастера гостеприимства"
12.04.2021, 16:30 / Общество
В России изменились правила выдачи аттестатов
12.04.2021, 16:15 / Общество
Опубликован график богослужений митрополита Евгения на неделю Иоанна Лествичника
12.04.2021, 16:08 / Общество
В Свердловской области клещи покусали уже 45 человек
12.04.2021, 15:32 / Общество
За неделю от коронавируса привились 34 тысячи свердловчан