В России изменились правила выдачи аттестатов

Теперь выпускники смогут получить и электронную копию аттестата. Фото: Галина Соловьёва.

Министерство просвещения РФ утвердило новые правила получения аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году. Документ с изменениями появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В приказе сказано, что выпускникам, которые хотят поступать в ВУЗы, необходимо набрать количество баллов, не ниже минимального порога, который установил Рособрнадзор. Для одиннадцатиклассников, которые не планирующим продолжать учёбу в вузах, достаточно сдать госэкзамены по русскому языку и математике на оценку, не ниже,чем "удовлетворительно".

Также в документе указаны изменения в выдаче аттестатов на руки ученикам. Также как и в прошлом году, школа может выслать свидетельство об образовании по почте, если выпускник не может забрать его лично. Ещё появилась возможность запросить электронную копию аттестата.

ЕГЭ в этом году сдают только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Основной период сдачи госэкзамена пройдёт с 31 мая по 2 июля, дополнительный этап - с 12 по 17 июля.

Раннее "Областная газета" публиковала большой материал о том, как ЕГЭ изменил Россию за 20 лет своего проведения. Также в январе 2021 года стало известно, что ЕГЭ по математике базового уровня отменили.