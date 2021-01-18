В России отменили ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году

В этом году ЕГЭ по математике будут сдавать только те выпускники, которым она пригодится для поступления в вузы. Фото: Галина Соловьёва.

В 2021 году в России не будет проводится ЕГЭ по математике базового уровня. Математику профильного уровня сдадут те выпускники, которым она пригодится для поступления в высшие учебные заведения.

"Планирующим поступление в вузы для получения аттестата достаточно сдать Единый государственный экзамен по русскому языку, а также по тем предметам, которые будут необходимы для поступления", - передаёт слова министра просвещения Сергея Кравцова пресс-служба Правительства РФ.

В предварительном расписании ЕГЭ сдача математики базового уровня была запланирована на один день с экзаменом по профильной математике - 31 мая.

Как стало известно ранее, в этом году одиннадцатиклассники, которые не собираются поступать в вузы, сдавать ЕГЭ не будут. Вместо этого испытания их ждёт государственный выпускной экзамен по двум предметам - русскому языку и математике. Итоговые сочинение и изложение, которые служат для одиннадцатиклассников допуском к государственной итоговой аттестации, пройдут в апреле.